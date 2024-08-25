Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Hari Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan melakoni laga uji coba ini di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Persiapan terus dilakukan Timnas Indonesia U-17 jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pasukan Nova Arianto pun menjalani pemusatan latihan (TC) hingga laga uji coba.

Dalam TC di Bali yang kini tengah berlangsung, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan melakoni dua laga uji coba. Kedua laga itu mempertemukan Garuda Asia melawan Timnas India U-17.

Laga perdana Timnas Indonesia U-17 vs India akan digelar hari ini. Sementara itu, laga kedua akan berlangsung dua hari berselang, atau tepatnya pada 27 Agustus 2024.

Nova Arianto pun membeberkan alasan memilih India sebagai lawan Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba. Dia mengatakan ada dua alasan, yakni Garuda Asia membutuhkan laga uji coba internasional dan juga India bersedia datang ke Indonesia.

“Yang pasti, kami membutuhkan uji coba internasional menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

“Setelah melakukan komunikasi dengan PSSI dan akhirnya India salah satu negara yang bisa datang ke Indonesia,” ucap Nova.