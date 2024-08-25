Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India Hari Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar sebagai pertandingan uji coba sebelum tampil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 itu akan dimainkan pada malam ini, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut pun dijadwalkan akan bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Bagi pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, pertandingan melawan India U-17 sangatlah penting.

Sebab Nova Arianto ingin melihat sejauh mana perkembangan pasukannya usai menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Harapannya tentu berbagai strategi dapat berjalan dan peningkatan fisik bisa terlihat dalam laga nanti.

Semua itu jelas akan menjadi bekal untuk Timnas Indonesia U-17 yang akan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Perlu diketahui, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berada di Grup G yang berisikan tuan rumah Kuwait U-17, Australia U-17, dan Mariana utara U-17.

Ketiga lawan tersebut jelas tidak bisa diremehkan, karena itu Nova Arianto sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin demi bisa meraih hasil manis dan merebut tiket ke Piala Asia U-17 2025.

Sebelum melawan India, kurang lebih Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani TC di Bali selama seminggu. Lalu setelahnya Nova Arianto fokus mempersiapkan Garuda Asia untuk melawan India yang dijadwalkan akan bertanding dua kali, yakni pada 25 dan 27 Agustus 2024.