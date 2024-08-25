Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India Hari Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |05:44 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India Hari Ini
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar sebagai pertandingan uji coba sebelum tampil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 itu akan dimainkan pada malam ini, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut pun dijadwalkan akan bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Bagi pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, pertandingan melawan India U-17 sangatlah penting.

Sebab Nova Arianto ingin melihat sejauh mana perkembangan pasukannya usai menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Harapannya tentu berbagai strategi dapat berjalan dan peningkatan fisik bisa terlihat dalam laga nanti.

Semua itu jelas akan menjadi bekal untuk Timnas Indonesia U-17 yang akan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Perlu diketahui, Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– berada di Grup G yang berisikan tuan rumah Kuwait U-17, Australia U-17, dan Mariana utara U-17.

Timnas Indonesia U-17

Ketiga lawan tersebut jelas tidak bisa diremehkan, karena itu Nova Arianto sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin demi bisa meraih hasil manis dan merebut tiket ke Piala Asia U-17 2025.

Sebelum melawan India, kurang lebih Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani TC di Bali selama seminggu. Lalu setelahnya Nova Arianto fokus mempersiapkan Garuda Asia untuk melawan India yang dijadwalkan akan bertanding dua kali, yakni pada 25 dan 27 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650971/daftar-skuad-timnas-sepak-bola-putri-indonesia-untuk-sea-games-2025-lbx.webp
Daftar Skuad Timnas Sepak Bola Putri Indonesia untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/manchester_city.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Semalam: Man City Menangi Drama 9 Gol Vs Fulham, Haaland Bikin Rekor!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement