Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-17 vs India, Nova Arianto Akui Buta Kekuatan Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |10:06 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-17 vs India, Nova Arianto Akui Buta Kekuatan Lawan
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membeberkan persiapan jelang menghadapi Timnas India U-17 dalam laga uji coba. Nova mengaku buta kekuatan lawan.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi India dalam laga uji coba yang digelar di Bali. Laga ini digelar sebanyak dua kali.

Timnas Indonesia U-17

Laga perdana digelar pada besok, Minggu 25 Agustus 2024. Kemudian, Timnas Indonesia U-17 akan menjajal kekuatan Timnas India U-17 lagi pada Selasa 27 Agustus 2024.

Rangkaian laga uji coba ini menjadi agenda terakhir pemusatan latihan (TC) skuad Garuda Asia di Pulau Dewata. Sebelum akhirnya, Timnas Indonesia U-17 akan melanjutkan TC di Jakarta dan Spanyol.

Jelang laga tersebut, Nova cukup kesulitan mempelajari peta kekuatan India. Menurutnya, itu adalah hal yang wajar karena ini adalah pertandingan level kelompok umur.

“Jujur kami kesulitan mendapatkan game India karena sekali lagi ini U-16,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

“Jadi, akan sedikit sulit untuk mencari video permainan mereka (India),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650705/kepala-badan-tim-nasional-optimistis-futsal-indonesia-moncer-di-sea-games-2025-yin.webp
Kepala Badan Tim Nasional Optimistis Futsal Indonesia Moncer di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/desire_doue_1.jpg
Daftar Peraih Penghargaan Golden Boy dari Masa ke Masa! Doue Terbaru, Tak Ada Nama Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement