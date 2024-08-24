Jelang Timnas Indonesia U-17 vs India, Nova Arianto Akui Buta Kekuatan Lawan

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membeberkan persiapan jelang menghadapi Timnas India U-17 dalam laga uji coba. Nova mengaku buta kekuatan lawan.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi India dalam laga uji coba yang digelar di Bali. Laga ini digelar sebanyak dua kali.

Laga perdana digelar pada besok, Minggu 25 Agustus 2024. Kemudian, Timnas Indonesia U-17 akan menjajal kekuatan Timnas India U-17 lagi pada Selasa 27 Agustus 2024.

Rangkaian laga uji coba ini menjadi agenda terakhir pemusatan latihan (TC) skuad Garuda Asia di Pulau Dewata. Sebelum akhirnya, Timnas Indonesia U-17 akan melanjutkan TC di Jakarta dan Spanyol.

Jelang laga tersebut, Nova cukup kesulitan mempelajari peta kekuatan India. Menurutnya, itu adalah hal yang wajar karena ini adalah pertandingan level kelompok umur.

“Jujur kami kesulitan mendapatkan game India karena sekali lagi ini U-16,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

“Jadi, akan sedikit sulit untuk mencari video permainan mereka (India),” lanjutnya.