HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Liga Jerman 2024-2025: Menang 2-0, Die Borussen Awali Musim dengan Manis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |02:52 WIB
Selebrasi Jamie Bynoe-Gittens di laga Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt. (Foto: Instagram/blackyellow)
DORTMUND Borussia Dortmund berhasil mengawali musim 2024-2025 dengan baik. Sebab mereka sukses menang atas Eintracht Frankfurt di pekan pertama Liga Jerman 2024-2025 yang berlangsung Sabtu 24 Agustus 2024 malam WIB.

Lebih spesialnya lagi, kemenangan yang diraih atas Frankfurt terjadi di kandang sendiri, yakni Signal Iduna Park. Dortmund tepatnya menang dengan skor 2-0 berkat aksi apik Jamie Bynoe-GittensBorussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt.

Jalannya Pertnadingan

Sejatinya, laga sengit tercipta pada pertandingan Dortmund vs Frankfurt. Kedua tim bahkan imbang 0-0 hingga laga hampir berakhir.

Beruntung, Dortmund berhasil lepas dari tekanan Frankfurt dan mencetak gol di menit 72 lewat aksi Jamie Bynoe. Masih orang yang sama, pemain berusia 20 tahun itu bak jadi pahlawan Dortmund karena lagi-lagi mencetka gol pada menit 90+3.

Padahal, Jamie Bynoe baru dimainkan di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-59 untuk menggantikan peran Karim Adeyemi.

