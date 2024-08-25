Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antusiasme Fans Luar Biasa, Tiket Laga Timnas Indonesia vs Australia Laku Keras

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |00:25 WIB
Antusiasme Fans Luar Biasa, Tiket Laga Timnas Indonesia vs Australia Laku Keras
Fans Timnas Indonesia tak sabar nonton laga Garuda vs Australia di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tiket laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Australia di laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nyaris ludes terjual. Hal itu membuktikan fans Garuda sudah tidak sabar memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menyaksikan Pratama Arhan dan kawan-kawan pada 10 September 2024 nanti.

Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (PT GSI), Marshal Masita, pun mengabarkan antusiasme fans begitu luar biasa. Sebab sejauh ini tiket tersisa sudah di-booking.

Marshal Masita mengatakan penjualan tiket laga tim asuhan Shin Tae-yong mendapatkan sambutan hangat dari para suporter. Pasalnya, berdasarkan data yang dirinya miliki bahwa tiket sudah hampir ludes.

"Kami baru jual yang match home pertama, Indonesia vs Australia di SUGBK, dan hanya tinggal kurang dari 10 ribu," kata Marshal Masita di Jakarta,dikutip Minggu (25/8/2024).

Fans Timnas Indonesia

“Karena November nanti kan main dua away. Jadi, kami baru jual yang match home pertama,” tambahnya.

Dia mengatakan SUGBK memiliki kapasitas 78 ribu penonton. Namun, dia pastikan pihaknya hanya menyediakan 70 lembar tiket untuk laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
