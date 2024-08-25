Hasil Persik Kediri vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Berakhir 0-0, Laskar Kie Raha Belum Pecah Telur

KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Minggu (25/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan gagal memanfaatkan peluang sepanjang 90 menit. Bagi Laskar Kie Raha, hasil tanpa gol ini membuat mereka belum pecah telur di Liga 1 2024-2025 alias masih tanpa kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Malut United yang bermain agresif mendapatkan peluang terbaik pada menit lima lewat sontekan Jorge Correa yang ditangkap Leonardo Navacchio. Sementara, Persik Kediri turut mengancam gawang tim tamu lewat tendangan Ze Valente di menit ke-11 yang masih bisa diamankan Muhammad Fahri.

Pertarungan sengit menghiasi jalannya pertandingan tersebut karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Persik Kediri dan Malut United masih terlalu polos sehingga belum ada gol yang tercipta sampai menit ke-25.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. Kedua kesebelasan cukup minim dalam menciptakan peluang. Serangan yang mereka lancarkan juga sangat monoton sehingga tidak tercipta peluang yang berarti.

Hingga akhirnya, ada peluang emas yang tercipta pada menit ke-40 lewat tendangan gelandang Persik Kediri Ze Valente yang membentur mistar gawang Malut United. Pada akhirnya, kedua tim harus puas bermain dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan ritme permainannya. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- mendapat peluang terbuka di menit 53 melalui sepakan Wbeymar Angulo yang masih melambung ke atas mistar gawang Persik Kediri.