Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Berakhir 0-0, Laskar Kie Raha Belum Pecah Telur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |17:29 WIB
Hasil Persik Kediri vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Berakhir 0-0, Laskar Kie Raha Belum Pecah Telur
Laga Persik Kediri vs Malut United berakhir 0-0 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
A
A
A

KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Minggu (25/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan gagal memanfaatkan peluang sepanjang 90 menit. Bagi Laskar Kie Raha, hasil tanpa gol ini membuat mereka belum pecah telur di Liga 1 2024-2025 alias masih tanpa kemenangan. 

Persik Kediri vs Malut United (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Malut United yang bermain agresif mendapatkan peluang terbaik pada menit lima lewat sontekan Jorge Correa yang ditangkap Leonardo Navacchio. Sementara, Persik Kediri turut mengancam gawang tim tamu lewat tendangan Ze Valente di menit ke-11 yang masih bisa diamankan Muhammad Fahri.

Pertarungan sengit menghiasi jalannya pertandingan tersebut karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Persik Kediri dan Malut United masih terlalu polos sehingga belum ada gol yang tercipta sampai menit ke-25.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup alot. Kedua kesebelasan cukup minim dalam menciptakan peluang. Serangan yang mereka lancarkan juga sangat monoton sehingga tidak tercipta peluang yang berarti.

Hingga akhirnya, ada peluang emas yang tercipta pada menit ke-40 lewat tendangan gelandang Persik Kediri Ze Valente yang membentur mistar gawang Malut United. Pada akhirnya, kedua tim harus puas bermain dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan ritme permainannya. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- mendapat peluang terbuka di menit 53 melalui sepakan Wbeymar Angulo yang masih melambung ke atas mistar gawang Persik Kediri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650785/janice-tjen-didukung-japfa-food-kampanye-pentingnya-protein-hewani-untuk-aktivitas-olahraga-til.webp
Janice Tjen Didukung Japfa Food Kampanye Pentingnya Protein Hewani untuk Aktivitas Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Taktik Timnas Indonesia U-22 Makin Sempurna usai Kamboja Mundur, Aroma Emas Tercium!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement