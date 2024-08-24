Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persik Kediri vs Malut United: Imran Nahumarury Waspadai Kekuatan Macan Putih

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:06 WIB
Persik Kediri vs Malut United: Imran Nahumarury Waspadai Kekuatan Macan Putih
Imran Nahumarury mewaspadai kekuatan Persik Kediri jelang bentrokan di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 (Foto: Malut United)
KEDIRI – Pelatih Malut United FC, Imran Nahumarury, mewaspadai kekuatan Persik Kediri jelang bentrok di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Tak hanya yang turun sebagai starter, menurutnya bangku cadangan Macan Putih wajib diperhatikan.

Laga Persik Kediri vs Malut United itu akan dilaksanakan pada Minggu 25 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB, di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Di dua laga pertama, Laskar Kie Raha belum meraih kemenangan.

Malut United

Coach Imran pun sudah memperbaiki kekurangan yang terlihat dalam dua laga pembuka kontra Madura United (1-1) dan Persebaya Surabaya (0-0). Penyelesaian akhir menjadi fokus utamanya.

“Tim pelatih bersama pemain sudah memperbaiki kekurangan dalam dua laga sebelumnya. Kami harus mempersiapkan tim sebaik mungkin agar pertandingan besok berjalan sesuai harapan,” kata Imran, dikutip dari rilis resmi klub, Sabtu (24/8/2024).

Selain memperbaiki finishing, Malut United terus menyempurnakan lini pertananan. Beragam strategi juga telah dipersiapkan untuk mengantisipasi setiap situasi dan kondisi di dalam pertandingan.

“Semua tim di Liga 1 punya kualitas bagus. Kami juga harus mewaspadai setiap aspek dalam permainan Persik Kediri,” urai Imran.

Telusuri berita bola lainnya
