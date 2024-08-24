JADWAL dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 pekan ke-1 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Ya, minggu ini menandai dimulainya musim Bundesliga 2024-2025 dengan pertandingan-pertandingan seru yang siap menghibur para penggemar sepakbola.
Pertandingan Borussia Monchengladbach melawan sang juara, Bayer 04 Leverkusen, pada Sabtu, 24 Agustus 2024 menjadi pertandingan pembuka musim Bundesliga 2024-2025. Leverkusen, sebagai juara bertahan, tentu akan mengincar kemenangan untuk memulai musim dengan baik.
Musim ini diperkirakan akan menjadi musim yang sangat kompetitif. Beberapa tim seperti RB Leipzig, Union Berlin, dan Freiburg diprediksi akan memberikan perlawanan sengit dan diharapkan mampu memberikan kejutan.
Nonton streaming di Vision+ dengan klik di sini. Jangan sampai kelewatan setiap pertandingannya, simak jadwalnya berikut:
Sabtu, 24 Agustus 2024
Borussia Monchengladbach vs Bayer 04 Leverkusen
Waktu: 01:00 WIB
Channel: SOCCER
SC Freiburg vs VfB Stuttgart
Waktu: 20:25 WIB
Channel: SOCCER
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Waktu: 23:00 WIB
Channel: SOCCER
FC Augsburg vs SV Werder Bremen
Waktu: 20:25 WIB
Channel: SPORTSTARS
RB Leipzig vs VfL Bochum 1848
Waktu: 20:25 WIB
Channel: SPORTSTARS 2
FSV Mainz 05 vs FC Union Berlin
Waktu: 20:25 WIB
Channel: ENTERTAINMENT
TSG Hoffenheim vs Holstein Kiel
Waktu: 20:25 WIB
Channel: Saksikan di SINDONEWS TV