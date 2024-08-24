Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-1 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |12:59 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-1 di Vision+
Berikut jadwal dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 pekan ke-1. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 pekan ke-1 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Ya, minggu ini menandai dimulainya musim Bundesliga 2024-2025 dengan pertandingan-pertandingan seru yang siap menghibur para penggemar sepakbola.

Pertandingan Borussia Monchengladbach melawan sang juara, Bayer 04 Leverkusen, pada Sabtu, 24 Agustus 2024 menjadi pertandingan pembuka musim Bundesliga 2024-2025. Leverkusen, sebagai juara bertahan, tentu akan mengincar kemenangan untuk memulai musim dengan baik.

Bayer Leverkusen

Musim ini diperkirakan akan menjadi musim yang sangat kompetitif. Beberapa tim seperti RB Leipzig, Union Berlin, dan Freiburg diprediksi akan memberikan perlawanan sengit dan diharapkan mampu memberikan kejutan.

Nonton streaming di Vision+ dengan klik di sini. Jangan sampai kelewatan setiap pertandingannya, simak jadwalnya berikut:

Sabtu, 24 Agustus 2024

Borussia Monchengladbach vs Bayer 04 Leverkusen

Waktu: 01:00 WIB

Channel: SOCCER

SC Freiburg vs VfB Stuttgart

Waktu: 20:25 WIB

Channel: SOCCER

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Waktu: 23:00 WIB

Channel: SOCCER

FC Augsburg vs SV Werder Bremen

Waktu: 20:25 WIB

Channel: SPORTSTARS

RB Leipzig vs VfL Bochum 1848

Waktu: 20:25 WIB

Channel: SPORTSTARS 2

FSV Mainz 05 vs FC Union Berlin

Waktu: 20:25 WIB

Channel: ENTERTAINMENT

TSG Hoffenheim vs Holstein Kiel

Waktu: 20:25 WIB

Channel: Saksikan di SINDONEWS TV

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
