HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Timnas Indonesia U-17 Pilih Tantang India sebagai Lawan Laga Uji Coba di Bali

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |08:06 WIB
Alasan Timnas Indonesia U-17 Pilih Tantang India sebagai Lawan Laga Uji Coba di Bali
Timnas Indonesia U-17 TC di Bali. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN Timnas Indonesia U-17 pilih tantang India sebagai lawan laga uji coba di Bali diungkap sang pelatih, Nova Arianto. Menurutnya, India dipilih karena memang Timnas Indonesia U-17 butuh laga uji coba internasional dan lawan pun bersedia datang ke Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas India U-17 dalam laga uji coba di Bali. Bahkan, laga akan berlangsung dua kali.

Timnas Indonesia U-17

Pertemuan pertama Timnas Indonesia U-17 vs India akan berlangsung besok, Minggu 25 Agustus 2024. Kemudian, kedua tim akan bersua lagi selang dua hari kemudian, atau tepatnya pada Selasa 27 Agustus 2024.

Duel Timnas Indonesia U-17 melawan India pun jadi sorotan. Sejumlah pihak penasaran apakah alasan Timnas Indonesia U-17 memilih India jadi lawan uji coba.

Nova pun membeberkan alasan memilih India sebagai lawan uji coba untuk skuad Garuda Asia. Nova menyatakan bahwa Timnas Indonesia U-17 butuh laga uji coba internasional sebelum mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

“Yang pasti, kami membutuhkan uji coba internasional menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

Selain itu, Nova Arianto juga mengungkapkan kalau memang India yang bersedia untuk datang ke Indonesia. Karena itulah, skuad muda berjuluk Blue Tigers itu menjadi lawan Timnas Indonesia U-17.

“Setelah melakukan komunikasi dengan PSSI dan akhirnya India salah satu negara yang bisa datang ke Indonesia,” ucap Nova.

Halaman:
1 2
      
