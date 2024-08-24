Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 dilangsungkan di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali, pada Minggu 25 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.

Laga ini merupakan persiapan Timnas Indonesia U-17 sebelum ambil bagian di laga-laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 23-27 Oktober 2024. Selain Kepulauan Mariana Utara U-17 yang di atas kertas bisa mereka kalahkan, lawan Timnas Indonesia U-17 di Grup G adalah Australia U-17 dan tuan rumah Kuwait U-17.

(Suasana TC Timnas Indonesia U-17 di Bali. (Foto: PSSI)

Demi finis sebagai juara juara grup dan lolos ke Piala Asia U-17 2025, persiapan matang pun dilakukan Timnas Indonesia U-17. Sebagai langkah awal, dua laga uji coba kontra Timnas India U-17 digelar.

Setelah Minggu 25 Agustus 2024, laga kedua digelar di stadion yang sama pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengatakan India U-17 terpilih karena negara asia Selatan ini bersedia datang ke Indonesia.

“Setelah melakukan komunikasi dengan PSSI, akhirnya India salah satu negara yang bisa datang ke Indonesia,” kata Nova Arianto kepada tim MNC Portal Indonesia, Jumat (23/8/2024).

Laga uji coba internasional dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 sebelum mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Hal itu supaya Matthew Baker dan kawan-kawan mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih tinggi.