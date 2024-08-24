Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Borneo FC Awali Perjalanan dengan Manis di ASEAN Club Championship 2024-2025, Leo Gaucho Girang Bukan Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |03:15 WIB
Borneo FC Awali Perjalanan dengan Manis di ASEAN Club Championship 2024-2025, Leo Gaucho Girang Bukan Main
Leo Gaucho kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BALIKPAPAN – Striker Borneo FC, Leo Gaucho, girang bukan main karena sukses membawa timnya mengawali perjalanan dengan manis di ASEAN Club Championship 2024-2025. Apalagi, Gaucho berkontribusi besar atas kemenangan Borneo FC atas Lion City Sailors.

Ya, Borneo FC berhasil mengalahkan Lion City Sailors FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 22 Agustus 2024 malam WIB. Laga perdana Grup B itu dimenangkan Pesut Etam -julukan Borneo FC- dengan skor 3-0.

Borneo FC

Ketiga gol itu disarangkan oleh Leo Gaucho (3’, 80’), dan Berguinho (20’). Kemenangan ini membuat tim Indonesia belum terkalahkan di turnamen level Asia Tenggara tersebut.

Sebelumnya, PSM Makassar juga sukses menahan imbang BG Pathum United. Laga yang digelar di stadion yang sama berakhir dengan skor 0-0.

