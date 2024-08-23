Klasemen Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 di Matchday Pertama: Borneo FC Harumkan Nama Indonesia!

KLASEMEN sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 di matchday pertama akan diulas Okezone. Setelah enam peserta Grup B melakoni matchday pertama, wakil Indonesia, Borneo FC, memuncaki klasemen.

Skuad asuhan Pieter Huistra itu tampil menggila saat menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors, di matchday pertama Grup B. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan pada Kamis 22 Agustus 2024 malam WIB, Borneo FC menang 3-0!

Borneo FC hajar Lion City Sailors 3-0.

Gol-gol klub juara musim reguler Liga 1 2023-2024 itu dicetak Leo Gaucho pada menit 3 dan 80, serta Berguinho (20’). Kemenangsn telak ini masuk kategori mengagetkan. Sebab, Lion City Sailors dihuni banyak pemain bintang.

Sang bek, Bailey Wright, pernah membela Timnas Australia di Piala Dunia 2022. Selain itu, ada Maxime Lestienne (winger kiri) yang pernah bermain bersama Malaga di Liga Spanyol dan PSV Eindhoven (Liga Belanda). Ada juga Bart Ramselaar, mantan personel FC Utrecht dan PSV Eindoven, serta Lennary Thy (mantan personel Werder Bremen).

Tambahan tiga poin di laga perdana sama saja membuka kesempatan Borneo FC lolos ke semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025. Setelah nantinya seluruh tim melakoni enam pertandingan, tim yang finis di posisi satu dan dua berhak lolos ke semifinal.

Lantas, bagaimana dengan hasil lain di Grup B? Wakil Vietnam, Cong An Ha Noi di luar dugaan menang 2-1 saat menjamu raksasa Thailand, Buriram United.