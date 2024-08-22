Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantai Jebolan Piala Dunia 2022 hingga Liga Belanda dan Jerman, Borneo FC Calon Juara ASEAN Club Championship 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:23 WIB
Borneo FC menang 3-0 atas Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025.
Borneo FC menang 3-0 atas Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025. (Foto: Instagram/@borneofc.id)




BANTAI jebolan Piala Dunia 2022 hingga Liga Belanda dan Jerman, Borneo FC calon juara ASEAN Club Championship 2024-2025? Borneo FC racikan Pieter Huistra tampil luar biasa saat menjamu klub Singapura, Lion City Sailors, di matchday pertama Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis (22/8/2024) malam WIB.

Dibilang luar biasa karena skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- menang 3-0 atas raksasa Singapura tersebut. Gol-gol Borneo FC dicetak Leo Gaucho pada menit 3 dan 80, serta Berguinho (20’).



(Leo Gaucho cetak dua gol di laga Borneo FC vs Lion City Sailors)

Berkat kemenangan ini, Borneo FC naik ke puncak klasemen Grup B dengan tiga angka. Koleksi tiga poin milik Borneo FC sama persis dengan klub Vietnam, Cong An Ha Noi, di posisi dua.

Borneo FC menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas wakil Vietnam tersebut. Di laga lain yang baru saja berakhir, Cong An Ha Noi menang tipis 2-1 atas raksasa Thailand, Buriram United.

Bagaimana dengan hasil laga lain dari Grup B yang mempertemukan Kuala Lumpur City FC (Malaysia) vs Kaya-lloilo (Filipina)? Hingga babak pertama usai, Kuala Lumpur City FC unggul 1-0.

Satu hal yang pasti, kemenangan Borneo FC masuk kategori luar biasa. Sebab, Lion City Sailors bukanlah tim sembarangan.

