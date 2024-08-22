Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Borneo FC vs Lion City Sailors

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:10 WIB
Klasemen Sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Borneo FC vs Lion City Sailors
Borneo FC menang telak 3-0 atas Lion City Sailors (Foto: Instagram/Borneo FC)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 kelar laga Borneo FC vs Lion City Sailors bisa Anda lihat di akhir artikel. Pesut Etam -julukan Borneo FC meraih poin penuh pada laga perdana mereka di Grup A usai menang 3-0 atas Lion City Sailors.

Kemenangan telak Borneo FC atas Lion City Sailors membawa mereka berada di puncak pada klasemen sementara Grup B. Stefano Lilipaly dan rekan-rekan mengoleksi tiga poin di posisi teratas dengan keunggulan selisih gol.

 

Bermain di Stadion Batakan, Kamis (22/8/2024) malam WIB, Borneo FC tampil dominan sejak awal pertandingan. Pasukan Pieter Huistra langsung memimpin lewat gol cepat Leo Gaucho saat laga baru tiga menit berjalan.

 BACA JUGA:

Dominasi terus ditunjukkan para pemain Borneo FC atas Lion City Sailors. Memasuki pertengahan babak pertama, Pesut Etam kembali menambah pundi-pundi gol atas Lion City Sailors.

Kali ini Berguinho yang mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang serang asal Brasil itu mencetak gol ke gawang lawan tepat pada menit ke-20. Leo Gaucho kemudian memastikan kemenangan Borneo FC atas Lion City Sailors lewat gol keduanya di menit-menit akhir pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649765/bursa-pemilihan-ketua-pssi-jateng-mulai-memanas-sosok-kontroversial-ikut-terseret-sbn.webp
Bursa Pemilihan Ketua PSSI Jateng Mulai Memanas, Sosok Kontroversial Ikut TerseretÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Marwan/Aisyah Tersingkir di Semifinal Syed Modi International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement