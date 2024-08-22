Klasemen Sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Borneo FC vs Lion City Sailors

KLASEMEN sementara Grup B ASEAN Club Championship 2024-2025 kelar laga Borneo FC vs Lion City Sailors bisa Anda lihat di akhir artikel. Pesut Etam -julukan Borneo FC meraih poin penuh pada laga perdana mereka di Grup A usai menang 3-0 atas Lion City Sailors.

Kemenangan telak Borneo FC atas Lion City Sailors membawa mereka berada di puncak pada klasemen sementara Grup B. Stefano Lilipaly dan rekan-rekan mengoleksi tiga poin di posisi teratas dengan keunggulan selisih gol.

Bermain di Stadion Batakan, Kamis (22/8/2024) malam WIB, Borneo FC tampil dominan sejak awal pertandingan. Pasukan Pieter Huistra langsung memimpin lewat gol cepat Leo Gaucho saat laga baru tiga menit berjalan.

Dominasi terus ditunjukkan para pemain Borneo FC atas Lion City Sailors. Memasuki pertengahan babak pertama, Pesut Etam kembali menambah pundi-pundi gol atas Lion City Sailors.

Kali ini Berguinho yang mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang serang asal Brasil itu mencetak gol ke gawang lawan tepat pada menit ke-20. Leo Gaucho kemudian memastikan kemenangan Borneo FC atas Lion City Sailors lewat gol keduanya di menit-menit akhir pertandingan.