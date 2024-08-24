Hadapi Persija Jakarta, Milomir Seslija Wanti-Wanti Persis Solo: Harus Siap Hadapi Tekanan Suporter!

JAKARTA – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mewanti-wanti timnya jelang menghadapi Persija Jakarta di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Dia meminta Persis Solo siap menghadapi tekanan suporter Persija Jakarta.

Seslija menyadari Persija Jakarta dalam kondisi positif menjelang pertandingan itu. Sebab itu, Seslija meminta Laskar Sambernyawa untuk waspada. Terlebih, Persija akan dapat dukungan langsung dari suporternya.

"Mereka (Persija) selalu tampil baik ketika dihadiri oleh para suporternya, dan saya rasa ada situasi di mana stadion yang penuh memberikan pengalaman yang berbeda," kata Seslija, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (24/8/2024).

"Tapi, saya juga sering mengalami itu di Stadion Manahan, saat 15 ribu penonton hadir mendukung kami. Para pemain mesti beradaptasi dengan situasi tersebut," tambahnya.

Terlepas dari itu, Seslija menegaskan timnya tidak boleh gentar dengan Persija Jakarta. Pelatih asal Bosnia & Herzegovina itu berharap Laskar Sambernyawa bisa menampilkan permainan terbaik.

"Persija mengawali liga dengan baik dan berhasil mencetak 3 gol, dan kami memprediksi laga nanti akan berjalan dengan sengit. Tapi, kami harus bangkit, dan jika kami ingin mencuri poin maka kami harus menampilkan permainan terbaik," tutur Seslija.