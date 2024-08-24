Jelang Persija Jakarta vs Persis Solo, Muhammad Ferarri Belum Puas meski Gawang Macan Kemayoran Masih Nirbobol

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri, mengaku belum puas dengan catatan positif timnya yang belum kebobolan di Liga 1 2024-2025. Hal ini disampaikan jelang Persija Jakarta menghadapi Persis Solo dalam laga pekan ketiga Liga 1 2024-2025.

Ya, Persija bisa dibilang memulai musim ini dengan sangat baik. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengemas satu kemenangan dan imbang.

Hebatnya, gawang mereka belum kebobolan di dua laga yang telah dimainkan. Di laga pekan pertama Liga 1 2024-2025, Persija menang 3-0 atas Barito Putera. Kemudian, pada akhir pekan lalu, Persija ditahan Persita Tangerang 0-0.

Pencapaian itu tentu tak luput dari solidnya lini pertahanan Persija. Sejauh ini, Macan Kemayoran mengandalkan tiga bek di lini belakang yakni Ondrej Kudela, Ferarri, dan Rizky Ridho.

Meski mencatat hasil positif seperti itu, Ferarri nyatanya justru belum puas. Karena menurutnya, Persija baru memainkan dua laga.

Tetapi, pemain berlabel Timnas Indonesia ini tetap bersyukur. Ferarri berharap Macan Kemayoran bisa terus memperpanjang cleansheet-nya dan meraih kemenangan.

“Saya sebagai pemain belum puas sama sekali karena ini baru dua pertandingan awal,” ungkap Ferarri, dalam jumpa pers jelang laga kontra Persis Solo, Jumat 23 Agustus 2024.