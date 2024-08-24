Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Bek Asing Persib Bandung Gustavo Franca, Terkejut Liga Indonesia Begitu Kuat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |00:09 WIB
Kisah Bek Asing Persib Bandung Gustavo Franca, Terkejut Liga Indonesia Begitu Kuat
Gustavo Franca kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH bek asing Persib Bandung, Gustavo Franca, menarik diulas. Sebab, dia mengaku terkejut melihat liga Indonesia karena ternyata begitu kuat.

Bek bernomor punggung 4 ini mengaku baru pertama kali merasakan permainan yang berbeda dalam kariernya menjadi pesepakbola. Sebelumnya, Gustavo Franca lebih banyak bermain di Liga Brasil dan Portugal.

Gustavo Franca

“Begitu kuat, begitu bagus juga. Bagi saya ini benar-benar baru. Ini permainan sepakbola yang sepenuhnya berbeda di karier saya,” ungkap Gustavo Franca di Stadion Arcamanik Bandung, Kamis 22 Agustus 2024.

Karena itu, bek asal Brasil ini harus beradaptasi dengan liga di Indonesia. Sebab, Gustavo Franca baru bergabung dengan Persib Bandung musim ini.

“Terutama dengan sekarang bertambahnya pemain asing ini akan meningkatkan levelnya, di sini juga ada banyak pemain lokal yang bagus, jadi ini akan meningkat,” ucap Gustavo Franca.

Franca membeberkan sepakbola Indonesia lebih mengutamakan daya tahan tubuh atau fisik. Pasalnya, permainan yang diperagakan lebih kepada transisi.

“Ini sangat berbeda. Sepakbola Asia memiliki karakteristik yang berbeda, Eropa juga berbeda. Jika Anda pergi ke belahan dunia lain seperti di Eropa, tentunya akan berbeda,” ucap Gustavo Franca.

Halaman:
1 2
      
