Usai PSM Makassar Tahan BG Pathum United, Ini Janji Yuran Fernandes di Laga Berikutnya ASEAN Club Championship 2024-2025

PSM Makassar menahan imbang BG Pathum United di laga perdana Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Usai laga itu, kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, pun tebar janji untuk laga berikutnya di ASEAN Club Championship 2024-2025.

Ya, PSM Makassar bermain imbang kontra BG Pathum United di matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 21 Agustus 2024 malam WIB, Juku Eja -julukan PSM Makassar- harus puas berbagi poin karena laga berakhir 0-0.

Tentu saja, ini menjadi hasil yang kurang memuaskan. Pasalnya, PSM Makassar hanya mampu meraup satu poin di laga kandangnya.

Fernandes pun ogah meratapi hasil kurang masimal itu terlalu lama. Dia langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025.