Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai PSM Makassar Tahan BG Pathum United, Ini Janji Yuran Fernandes di Laga Berikutnya ASEAN Club Championship 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |02:27 WIB
Usai PSM Makassar Tahan BG Pathum United, Ini Janji Yuran Fernandes di Laga Berikutnya ASEAN Club Championship 2024-2025
Laga PSM Makassar vs BG Pathum United. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PSM Makassar menahan imbang BG Pathum United di laga perdana Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Usai laga itu, kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, pun tebar janji untuk laga berikutnya di ASEAN Club Championship 2024-2025.

Ya, PSM Makassar bermain imbang kontra BG Pathum United di matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 21 Agustus 2024 malam WIB, Juku Eja -julukan PSM Makassar- harus puas berbagi poin karena laga berakhir 0-0.

PSM Makassar

Tentu saja, ini menjadi hasil yang kurang memuaskan. Pasalnya, PSM Makassar hanya mampu meraup satu poin di laga kandangnya.

Fernandes pun ogah meratapi hasil kurang masimal itu terlalu lama. Dia langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/49/1649963/resmi-digelar-seri-terakhir-yamaha-cup-race-2025-hadirkan-experience-touring-tasikmalaya-los.webp
Resmi Digelar, Seri Terakhir Yamaha Cup Race 2025 Hadirkan Experience Touring Tasikmalaya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Beri Deadline Arne Slot, Siap Pecat jika Performa Tak Membaik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement