Carlos Pena Pasang Badan untuk Marko Simic yang Masih Mandul di Persija Jakarta pada Liga 1 2024-2025

PELATIH Persija Jakarta, Carlos Pena, pasang badan untuk Marko Simic yang masih mandul bersama timnya di Liga 1 2024-2025. Pena memberi penjelasan terkait performa pemain asal Kroasia tersebut.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sudah mencatatkan tiga gol sampai pekan kedua Liga 1 2024-2024. Tetapi, ketiga gol tersebut tak ada yang dicetak sang striker, Marko Simic. Ketiga gol itu diborong oleh Gustavo Almeida.

Carlos Pena menyatakan Marko Simic dalam dua laga terakhir selalu tampil menjelang akhir babak kedua. Dia menilai kurangnya menit bermain menjadi faktor pemain bernomor punggung sembilan itu belum menunjukkan tajinya sebagai penyerang.

"Ya, memang menit bermainnya kurang ya, dalam dua laga terakhir. Jadi, dia (Marko Simic) susah cetak gol," kata Carlos Pena usai memimpin latihan Persija di Sawangan, Rabu 21 Agustus 2024.