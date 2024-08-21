Persija Jakarta vs Persis Solo: Macan Kemayoran Siap Tampil Dominan demi 3 Poin!

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena ingin pasukannya tampil dominan saat menjamu Persis Solo di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam WIB. Semua itu harus dilakukan karena Persija ingin merebut poin penuh di Jakarta International Stadium (JIS).

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dan Persis punuya catatan berbeda dalam pekan kedua kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Persija bermain imbang 0-0 dengan Persita, sedangkan Persis kalah dari PSIS dengan skor 0-1 pada laga sebelumnya.

Jelang laga tersebut, Carlos Pena menegaskan Persija akan bermain di kandang dan pastinya kemenangan menjadi target utama. Kemenangan dibutuhkan Andritany dan kolega untuk terus merangsek naik di papan klasemen Liga 1 2024-2025.

Saat ini Persija berada di posisi keempat klasemen dengan mengumpulkan empat poin. Kalau Laskar Sambernyawa -julukan Persis- terdampar di posisi ke-17 dengan poin nol.

"Tentu kami menargetkan tiga poin," kata Carlos Pena usai memimpin timnya latihan di Sawangan, Depok, Rabu (21/8/2024).