HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Ingin Ikut-ikutan Politik Praktis, Mohamad Prapanca Berharap Atribut Persija Jakarta Tidak Disalahgunakan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:34 WIB
Tak Ingin Ikut-ikutan Politik Praktis, Mohamad Prapanca Berharap Atribut Persija Jakarta Tidak Disalahgunakan
The Jakmania hadiri sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA - Persija Jakarta menegaskan tak ingin terlibat politik praktis mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Karena itulah, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap atribut klubnya tidak disalahgunakan

Dalam rilis, Rabu (21/8/2024), Persija itu tidak melarang berbagai kalangan mengenakan atribut Persija. Namun, ada pun atribut, nama atau logo Persija, yang muncul dalam kegiatan politik, baik forum resmi seperti kampanye hingga acara talkshow yang digelar oleh berbagai pihak, dipastikan tidak terafiliasi dengan manajemen Persija.

Tim asuhan Carlos Pena itu senang jika seluruh elemen masyarakat dengan bangga menggunakan atribut Macan Kemayoran. Tandanya, Persija adalah wujud dari keinginan dan rasa bangga mereka untuk dianggap sebagai bagian dari individu-individu yang mencintai Persija.

“Namun, manajemen berharap penggunaan atribut Persija tetap dalam koridor yang sesuai dengan roda organisasi Persija, yaitu sebagai klub sepak bola. Seluruh keluarga besar harus sama-sama menjaga itu," kata Prapanca, dalam keterangan resmi, Rabu (21/8/2024).

Persija Jakarta

Sebatas informasi, Persija sedang berjuang dalam Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan mengoleksi empat poin.

