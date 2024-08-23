Advertisement
HOME BOLA

Beli Tiket BRI Liga 1, Tanpa Ribet Pakai Aplikasi Mobile Banking BRImo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:15 WIB
Beli Tiket BRI Liga 1, Tanpa Ribet Pakai Aplikasi <i>Mobile Banking</i> BRImo
Beli tiket BRI Liga 1 di BRImo. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - BRI Liga 1 kian seru. Di game week pertama saja, tim unggulan seperti Persib, Persija, PSM, hingga Bali United sudah menunjukkan penampilan yang apik. Apakah kamu sudah memiliki tim favorit di tahun ini?

Di game week kedua, PSM, Bali United, Persik, Borneo, dan PSIS Semarang telah mencetak kemenangan. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan jadi juara, karena perjalanan BRI Liga 1 masih panjang.

Tentu kamu menyesal kalau kamu melewatkan momen-momen seru dari tim favoritmu di lapangan. Karena itu, jangan ragu untuk menyaksikan langsung laga dari tim kesayanganmu agar kamu bisa merasakan langsung euforia di lapangan, apalagi jika kamu menyaksikannya bersama teman-teman atau keluarga.

Bagaimana cara beli tiketnya? Kamu tidak perlu kebingungan karena Kini pembelian tiket BRI Liga 1 jadi semakin mudah melalui BRImo. Sebagai sponsor utama, BRI terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penggemar Liga 1.

Mobile banking ini telah dipercaya oleh lebih dari 35,86 Juta orang, sebagai mobile banking andalan untuk memenuhi segala kegiatan transaksi finansial dengan mudah.

