Jelang Timnas Indonesia U-17 vs India, Daniel Alfredo: Kami Harus Kompak dan Menang!

BALI – Pemain Timnas Indonesia U-17, Daniel Alfredo, berapi-api menatap laga melawan Timnas India U-17. Dia memastikan kemenangan jadi target timnya dalam laga uji coba itu.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan melawan India dalam laga uji coba yang digelar di Bali, pada 25 dan 27 Agustus 2024. Uji coba itu sebagai rangkaian pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di sana.

TC Timnas Indonesia U-17 di Bali sendiri digelar dalam persiapan Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menatap Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024. Tim itu tergabung di Grup B bersama dengan Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Daniel Alfredo mengatakan Timnas Indonesia U-17 akan berusaha menampilkan permainan terbaik dalam laga nanti, meskipun sekadar uji coba. Tentunya, kemenangan akan menjadi target utama tim asuhan Nova Arianto itu.

"Melawan India, saya dan teman-teman berharap, bisa bermain bagus, kompak, dan menang," kata Daniel Alfredo, dilansir dari laman PSSI, Kamis (22/8/2024).