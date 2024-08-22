Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mimpi Miris Media Malaysia Lihat Pemain Malaysia Main di Liga Inggris, padahal Klub Malaysia Masih Kalah dari Kamboja!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |14:49 WIB
Safawi Rasid, salah satu pemain Timnas Malaysia di skuad Terengganu. (Foto: Instagram/@officialterengganu)
Safawi Rasid, salah satu pemain Timnas Malaysia di skuad Terengganu. (Foto: Instagram/@officialterengganu)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Harimau Malaya, berharap ada pemain Malaysia yang bermain di Liga Inggris. Keinginan itu muncul karena ada dua klub Liga Inggris yang dimiliki Pengusaha asal Malaysia, yakni Cardiff City (Liga 2 Inggris) dan AFC Wimbledon (Liga 4 Inggris).

Harimau Malaya menilai seharusnya Cardiff City dan AFC Wimbledon mengikuti jejak Oxford United yang menggaet pemain asal Indonesia, Marselino Ferdinan. Sekadar diketahui, Oxford United yang mentas di Liga 2 Inggris dimiliki dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakrie.

Media Malaysia harap ada pemain Malaysia yag main di Liga Inggris. (Foto: Instagram/@harimaumalaya)

(Media Malaysia harap ada pemain Malaysia yag main di Liga Inggris. (Foto: Instagram/@harimaumalaya)

“Jika Marselino Ferdinan ke Oxford United semata-mata karena koneksi (Pak Erick Thohir), kenapa tidak ada satu pun pemain Malaysia yang bermain (bukan on trial) di Cardiff City (Tan Sri Vincent Tan) dan AFC Wimbledon (Datuk Ananth S. Nathan)?,” tanya Harimau Malaya, Okezone mengutip dari akun Instagram @harimaumalaya.

Sayangnya, keinginan di atas tidak melihat fakta terkini. Disinyalir, alasan Cardiff City dan AFC Wimbledon belum tertarik menggaet pemain-pemain Malaysia karena kualitasnya yang belum teruji.

Belum okenya kualitas pemain Malaysia bisa terlihat saat salah satu klub Liga Super Malaysia, Terengganu, gagal unjuk gigi saat bersua wakil Kamboja, Preah Khan Reach Svay Rieng FC, di matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025, Rabu 21 Agustus 2024 malam WIB.

Bermain di kandang sendiri, Trengganu kalah 2-3 dari wakil Kamboja! Padahal, di skuad Trengganu ada banyak pemain Timnas Malaysia. Sebut saja Safwan Mazlan, Azam Azmi, Safawi Rasid dan Akhyar Rasyid.

Halaman:
1 2
      
