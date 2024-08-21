Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSM Makassar Siap Rebut Kemenangan Perdana di Babak Penyisihan Grup A Lawan BG Pathum United di ASEAN Club Championship Shopee Cup, Malam Ini Pukul 22.30 WIB, di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:33 WIB
PSM Makassar Siap Rebut Kemenangan Perdana di Babak Penyisihan Grup A Lawan BG Pathum United di ASEAN Club Championship Shopee Cup, Malam Ini Pukul 22.30 WIB, di iNews
Laga PSM Makassar vs BG Pathum United bisa disaksikan di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BALIKPAPAN - PSM Makassar akan memulai perjuangannya di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024-2025 menghadapi lawan tangguh asal Thailand, BG Pathum United. Dalam laga perdana penyisihan Grup A ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan malam ini.

Dalam kompetisi bergengsi yang mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai negara ASEAN ini, PSM Makassar akan tampil dengan semangat tinggi di hadapan pendukungnya. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menyatakan bahwa timnya berada dalam kondisi terbaik.

Setelah melalui serangkaian laga uji coba dan latihan intensif, PSM siap menunjukkan performa yang maksimal. Tak hanya itu, kini di bawah kapten bek tengah Yuran Fernandes, PSM telah memperkuat skuat mereka dengan pemain seperti Tito Okello dan Daisuke Sakai.

Sementara, BG Pathum United bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Klub yang dikenal dengan permainan cepat dan solid ini, datang membawa ambisi besarnya.

PSM Makassar vs BG Pathum United

BG Pathum United, yang memiliki rekam jejak impresif di Liga Thailand, diprediksi akan menjadi salah satu pesaing ketat pada babak penyisihan di Grup A.

Pelatih BG Pathum United, Thongchai Sukkoki, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Dengan pemain-pemain kunci seperti Diogo Luis Santo dan Teerasil Dangda, BG Pathum United bertekad untuk meraih poin penuh di laga perdana ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.jpg
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, MU Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/milklife_athletics_challenge_seri_2.jpg
2.188 Atlet Muda Serbu Kudus! MilkLife Athletics Challenge Seri 2 Pecahkan Rekor Peserta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement