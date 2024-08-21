PSM Makassar Siap Rebut Kemenangan Perdana di Babak Penyisihan Grup A Lawan BG Pathum United di ASEAN Club Championship Shopee Cup, Malam Ini Pukul 22.30 WIB, di iNews

BALIKPAPAN - PSM Makassar akan memulai perjuangannya di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024-2025 menghadapi lawan tangguh asal Thailand, BG Pathum United. Dalam laga perdana penyisihan Grup A ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan malam ini.

Dalam kompetisi bergengsi yang mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai negara ASEAN ini, PSM Makassar akan tampil dengan semangat tinggi di hadapan pendukungnya. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menyatakan bahwa timnya berada dalam kondisi terbaik.

Setelah melalui serangkaian laga uji coba dan latihan intensif, PSM siap menunjukkan performa yang maksimal. Tak hanya itu, kini di bawah kapten bek tengah Yuran Fernandes, PSM telah memperkuat skuat mereka dengan pemain seperti Tito Okello dan Daisuke Sakai.

Sementara, BG Pathum United bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Klub yang dikenal dengan permainan cepat dan solid ini, datang membawa ambisi besarnya.

BG Pathum United, yang memiliki rekam jejak impresif di Liga Thailand, diprediksi akan menjadi salah satu pesaing ketat pada babak penyisihan di Grup A.

Pelatih BG Pathum United, Thongchai Sukkoki, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Dengan pemain-pemain kunci seperti Diogo Luis Santo dan Teerasil Dangda, BG Pathum United bertekad untuk meraih poin penuh di laga perdana ini.