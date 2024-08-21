Chanathip Songkrasin Sesumbar Jelang PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

BALIKPAPAN – Kapten BG Pathum United, Chanathip Songkrasin, sesumbar menjelang laga pertama melawan PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025. Jay –sapaan akrabnya- mengklaim timnya merupakan favorit untuk menjadi juara.

BG Pathum United tergabung bersama PSM Makassar (Indonesia), Terengganu (Malaysia), Dong A Tanh Hoa (Vietnam), Preah Khan (Kamboja), dan Shan United (Myanmar) di Grup A ACC 2024-2025. Pada laga pertama, The Rabbit akan bersua dengan Juku Eja.

Pertandingan antara PSM Makassar vs BG Pathum United itu akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (21/8/2024) pukul 18.30 WIB. Itu akan menjadi ujian pertama bagi Chanathip dan kawan-kawan.

Namun, pemain Timnas Thailad itu tidak memandang pertandingan pertama sebagai ujian yang berat. Ia sesumbar mengincar gelar juara dan siap berhadapan dengan tim mana pun.

“Saya ingin memenangkan Shopee Cup (ACC 2024-2025),” kata Chanathip dikutip dari laman ASEAN United, Rabu (21/8/2024).

"Kami siap menghadapi tim mana pun. Kelompok pemain kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kami memiliki tim yang kuat dan siap bersaing di lapangan,” tambah pria berusia 30 tahun itu.