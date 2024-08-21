Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Chanathip Songkrasin Sesumbar Jelang PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |14:14 WIB
Chanathip Songkrasin Sesumbar Jelang PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025
Chanathip Songkrasin sesumbar BG Pathum United bakal juara ASEAN Club Championship 2024 (Foto: Instagram/@bgpu_official)
A
A
A

BALIKPAPAN – Kapten BG Pathum United, Chanathip Songkrasin, sesumbar menjelang laga pertama melawan PSM Makassar di ASEAN Club Championship 2024-2025. Jay –sapaan akrabnya- mengklaim timnya merupakan favorit untuk menjadi juara.

BG Pathum United tergabung bersama PSM Makassar (Indonesia), Terengganu (Malaysia), Dong A Tanh Hoa (Vietnam), Preah Khan (Kamboja), dan Shan United (Myanmar) di Grup A ACC 2024-2025. Pada laga pertama, The Rabbit akan bersua dengan Juku Eja.

BG Pathum United

Pertandingan antara PSM Makassar vs BG Pathum United itu akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (21/8/2024) pukul 18.30 WIB. Itu akan menjadi ujian pertama bagi Chanathip dan kawan-kawan.

Namun, pemain Timnas Thailad itu tidak memandang pertandingan pertama sebagai ujian yang berat. Ia sesumbar mengincar gelar juara dan siap berhadapan dengan tim mana pun.

“Saya ingin memenangkan Shopee Cup (ACC 2024-2025),” kata Chanathip dikutip dari laman ASEAN United, Rabu (21/8/2024).

"Kami siap menghadapi tim mana pun. Kelompok pemain kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kami memiliki tim yang kuat dan siap bersaing di lapangan,” tambah pria berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/chef_de_mission_cdm_kontingen_indonesia_bayu_pr.jpg
SEA Games 2025 Kacau oleh Banjir! Thailand Relokasi Banyak Cabor ke Bangkok, Indonesia Langsung Siap Adaptasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement