HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSM Makassar Wajib Waspada, BG Pathum United On Fire Jelang ASEAN Club Championship 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |13:46 WIB
PSM Makassar Wajib Waspada, BG Pathum United <i>On Fire</i> Jelang ASEAN Club Championship 2024-2025
BG Pathum United sedang panas sehingga PSM Makassar wajib waspada (Foto: Instagram/@bgpu_official)
A
A
A

BALIKPAPAN - BG Pathum United akan bersua dengan PSM Makassar di laga pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Sang pelatih, Makoto Teguramori, menegaskan timnya dalam kondisi on fire menjelang pertandingan itu.

Laga PSM Makassar vs BG Pathum United akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (21/8/2024) pukul 18.30 WIB. Pertandingan tersebut akan menjadi krusial bagi kedua tim.

PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)

Teguramori mengatakan The Rabbit dalam kondisi membara menjelang pertandingan itu. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya jawara Thailand 2021 itu mentas di ACC 2024-2025.

“Ini adalah pertandingan pertama. Jadi tim kami, kami siap dan bersemangat untuk memainkan pertandingan melawan PSM ini,” kata Teguramori dinukil dari Siamsport, Rabu (21/8/2024).

“Kami sangat bersemangat untuk bermain di ASEAN Club Championship untuk pertama kalinya,” sambung pria asal Jepang itu.

Halaman:
1 2
      
