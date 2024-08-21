Deretan Pemenang Trofi di PFA Awards 2023-2024: Phil Foden Pemain Terbaik, Cole Palmer Pemain Muda Terbaik

DERETAN pemenang trofi di PFA Awards 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Phil Foden jadi pemain terbaik, lalu ada Cole Palmer yang menyabet penghargaan pemain muda terbaik.

Ya, Asosiasi Pemain Profesional (PFA) memberi penghargaan ke sejumlah pemain yang tampil moncer di sepanjang musim lalu. Kontribusi pemain ini pun diketahui sukses membawa timnya merebut gelar juara.

PFA Awards merupakan acara tahunan prestisius untuk memberikan penghargaan individu ke sejumlah pesepakbola yang tampil moncer setiap tahunnya. PFA Awards 2023-2024 pun digelar di Opera House, Manchester, pada Selasa 20 Agustus 2024 waktu setempat.

Sejumlah pemain bintang pun sukses meraih penghargaan dalam ajang ini. Salah satunya ada bintang Manchester City, Phil Foden. Dia menyabet status PFA Player of the Year atau pemain terbaik untuk musim 2023-2024.

Musim lalu, Phil Foden memang bisa memberi kontribusi besar kepada Manchester City. Total, pemain muda asal Inggris itu mencetak 27 gol dan 12 assist dari 53 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Man City. Berkat kontribusinya, Man City pun sukses merebut gelar juara Liga Inggris musim lalu.