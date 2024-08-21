Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dari Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam, Kompak Beri Dukung kepada Marselino Ferdinan yang Baru Gabung Oxford United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:20 WIB
Dari Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam, Kompak Beri Dukung kepada Marselino Ferdinan yang Baru Gabung Oxford United
Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

PARA pemain Timnas Indonesia kompak beri dukungan kepada Marselino Ferdinan yang baru gabung Oxford United. Di antaranya, ada Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam.

Ya, Marselino Ferdinan resmi gabung klub Inggris, Oxford United. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu berkarier di Liga Belgia bersama KMSK Deinze.

Marselino Ferdinan

Tetapi, kontrak Marselino Ferdinan tak diperpanjang di KMSK Deinze usai habis di akhir musim ini. Dia pun total membela KMSK Deinze selama 1,5 musim, meskipun kurang dapat menit bermain.

Kini, kabar Marselino Ferdinan merapat ke Oxford United pun langsung ramai disorot. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun memenuhi kolom komentar unggahan Instagram Marselino Ferdinan yang berkolaborasi dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dalam mengumumkan kedatangannya ke Oxford United.

"Semoga beruntung saudaraku," tulis Sandy Walsh.

"Semoga beruntung, Lino," tulis Egy Maulana Vikri.

"Semoga beruntung, bro," tulis Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.webp
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, MU Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/27/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Drama Liverpool Memanas! Calon Pengganti Arne Slot Pernah Dipermalukan Jurgen Klopp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement