Dari Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam, Kompak Beri Dukung kepada Marselino Ferdinan yang Baru Gabung Oxford United

PARA pemain Timnas Indonesia kompak beri dukungan kepada Marselino Ferdinan yang baru gabung Oxford United. Di antaranya, ada Sandy Walsh hingga Asnawi Mangkualam.

Ya, Marselino Ferdinan resmi gabung klub Inggris, Oxford United. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu berkarier di Liga Belgia bersama KMSK Deinze.

Tetapi, kontrak Marselino Ferdinan tak diperpanjang di KMSK Deinze usai habis di akhir musim ini. Dia pun total membela KMSK Deinze selama 1,5 musim, meskipun kurang dapat menit bermain.

Kini, kabar Marselino Ferdinan merapat ke Oxford United pun langsung ramai disorot. Sejumlah pemain Timnas Indonesia pun memenuhi kolom komentar unggahan Instagram Marselino Ferdinan yang berkolaborasi dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, dalam mengumumkan kedatangannya ke Oxford United.

"Semoga beruntung saudaraku," tulis Sandy Walsh.

"Semoga beruntung, Lino," tulis Egy Maulana Vikri.

"Semoga beruntung, bro," tulis Asnawi Mangkualam.