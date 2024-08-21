Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Diuntungkan Aturan di Liga 2 Inggris?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:18 WIB
Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Diuntungkan Aturan di Liga 2 Inggris?
Marselino Ferdinan bakal diuntungkan dengan aturan di Liga Inggris 2 (Foto: X/@OUFCOfficial)
A
A
A

BELA Oxford United, Marselino Ferdinan diuntungkan aturan yang berlaku di Liga 2 Inggris (Divisi Championship)? Sebab, kompetisi itu akan memainkan banyak pertandingan.

Marselino baru saja menandatangani kontrak bersama The Yellows. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak bersama Oxford United hingga Juni 2026.

Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Oxford United (Foto: Oxford United)

Biasanya, pemain anyar akan mendapatkan kesulitan sebelum masuk skuad utama karena harus beradaptasi atau terganjal regulasi. Namun, hal itu nampaknya tidak akan terjadi kepada Marselino di Oxford United.

Pasalnya, menurut laporan FourFourTwo, aturan di kompetisi Championship tidak akan memberatkan peluang debut Marselino. Aturan ini mengutip dari regulasi resmi Championship yang memperbolehkan pemain berusia di bawah 21 tahun untuk dimainkan tanpa memperhatikan batasan skuad.

Di kompetisi Championship, ada aturan batasan skuad yang hanya memperbolehkan sebuah klub mendaftarkan 25 pemainnya, termasuk pemain pinjaman. Marselino yang dikontrak secara permanen (bukan pinjaman) bisa melakukan debutnya kapan saja.

“Di Championship, Anda diperbolehkan memiliki pemain U-21 dalam jumlah tak terbatas dengan kontrak permanen tanpa mendaftarkan mereka,” tulis FourFourTwo, dikutip Rabu (21/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/timnas_futsal_putri_indonesia.jpg
Luis Estrella Ungkap Kekuatan Timnas Futsal Putri Indonesia jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement