Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Diuntungkan Aturan di Liga 2 Inggris?

BELA Oxford United, Marselino Ferdinan diuntungkan aturan yang berlaku di Liga 2 Inggris (Divisi Championship)? Sebab, kompetisi itu akan memainkan banyak pertandingan.

Marselino baru saja menandatangani kontrak bersama The Yellows. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak bersama Oxford United hingga Juni 2026.

Biasanya, pemain anyar akan mendapatkan kesulitan sebelum masuk skuad utama karena harus beradaptasi atau terganjal regulasi. Namun, hal itu nampaknya tidak akan terjadi kepada Marselino di Oxford United.

Pasalnya, menurut laporan FourFourTwo, aturan di kompetisi Championship tidak akan memberatkan peluang debut Marselino. Aturan ini mengutip dari regulasi resmi Championship yang memperbolehkan pemain berusia di bawah 21 tahun untuk dimainkan tanpa memperhatikan batasan skuad.

Di kompetisi Championship, ada aturan batasan skuad yang hanya memperbolehkan sebuah klub mendaftarkan 25 pemainnya, termasuk pemain pinjaman. Marselino yang dikontrak secara permanen (bukan pinjaman) bisa melakukan debutnya kapan saja.

“Di Championship, Anda diperbolehkan memiliki pemain U-21 dalam jumlah tak terbatas dengan kontrak permanen tanpa mendaftarkan mereka,” tulis FourFourTwo, dikutip Rabu (21/8/2024).