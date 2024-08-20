Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Ramai Disebut Gabung Red Bull Salzburg Gara-Gara Unggahan Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:34 WIB
Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Ramai Disebut Gabung Red Bull Salzburg Gara-Gara Unggahan Ini
Thom Haye bakal gabung Red Bull Salzburg? (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Thom Haye, ramai disebut gabung Red Bull Salzburg pada bursa transfer musim panas 2024. Rumor ini muncul karena unggahan dari akun Instagram @cmonindonesia.

Akun ini mengunggah momen Thom Haye hendak mengeksekusi sepak pojok saat Timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret 2024. Saat hendak melepaskan tembakan, tertulis bacaan “Red Bull” di papan iklan.

Thom Haye belum memiliki klub sampai saat ini. (Foto: Instagram/@cmonindonesia)

(Thom Haye belum memiliki klub sampai saat ini. (Foto: Instagram/@cmonindonesia)

“Hal-hal terjadi. Fabrizio Romadhon,” tulis akun @cmonidonesia.

Unggahan ini langsung memunculkan spekulasi netizen di media sosial. Sejumlah netizen menilai Thom Haye akan gabung klub raksasa Liga Austria, Red Bull Salzburg, efek ada bacaan “Red Bull” di papan iklan Stadion My Dinh.

“Haye ke Salzburg? Masih masuk akal karena pelatih Salzburg sekarang itu Pepijn Lijnders, mantan asistennya Klopp pas juara EPL, UCL semuanya sama liverpool, orang Belanda juga,” tulis akun Instagram @worshipingdie.

“Keknya bakal ke klub RB LEIPZIG atau RB SALZBURG, soalnya dari fotonya di papan iklan ada tulisan Red Bull,” sambung akun @rayhanhdytsp_.

Halaman:
1 2
      
