Media Korea Selatan Anggap Hadirnya Maarten Paes Bakal Wujudkan Mimpi Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

MEDIA asal Korea Selatan, Sports Chosun menilai kehadiran Maarten Paes di Timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud.

Sebagaimana diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan Maarten Paes bisa membela Timnas Indonesia pada Minggu (18/8/2024) lalu. Kiper FC Dallas itu melewati proses yang bisa dibilang cukup lama untuk sah membela Skuad Garuda.

Maarten sejatinya sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sejak April 2024 lalu. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela Skuad Garuda karena terkendala masalah perpindahan federasi.

Dia pun harus melakukan proses persidangan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Sampai akhirnya, hasil sidang banding di CAS berbuah manis dan FIFA telah menyetujui perpindahan federasinya.

Sports Chosun memandang bergabungnya Maarten ke Timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Korea Selatan itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa Timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia.

“Shin Tae-yong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat,” tulis Sports Chosun, dikutip pada Senin (20/8/2024).