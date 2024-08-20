Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Alasan Oxford United Tertarik Rekrut Marselino Ferdinan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |07:30 WIB
Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
OXFORD Oxford United mengumumkan perekrutan Marselino Ferdinan di bursa transfer musim panas 2024. Menurut Kepala Operasional Sepakbola Oxford United, Ed Waldron, pihaknya berani merekrut mantan pemain Persebaya Surabaya itu karena melihat Marselino sebagai pesepakbola berbakat yang menjanjikan.

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan baru saja direkrut oleh Oxford United. Marselino didatangkan secara gratis setelah berpisah dengan KMSK Deinze pada akhir musim lalu. Di klub Belgia itu, Marselino tak mendapat tempat.

Namun kini, kesempatan Marselino untuk berkembang nampaknya akan lebih baik. Sebab, Waldron mengatakan eks pemain Persebaya Surabaya itu telah diyakini kualitasnya oleh The Yellows -julukan Oxford United.

“Marselino adalah pemain muda yang sangat berbakat dan menjanjikan dan kami sangat antusias untuk melihat bagaimana ia berkembang di grup kami,” kata Waldron dikutip dari laman resmi Oxford United, Selasa (20/8/2024).

Marselino Ferdinan

Marselino akan menjadi pemain Timnas Indonesia kedua yang bermain di Liga 2 Inggris 2024-2025. Sebelumnya sudah ada Nathan Tjoe-A-On yang sudah melakoni debutnya bersama Swansea City.

Walau merupakan pemain anyar, Waldron meyakini Marselino akan cepat beradaptasi. Pengalaman karier di sepak bola internasional akan menjadi modal pemain berusia 19 tahun itu untuk menyesuaikan diri.

Halaman: 1 2
1 2
      
