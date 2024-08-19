Wakili Semangat Nasionalismenya, Witan Sulaeman Puji Kolaborasi Lagu Bagimu Negeri dan Tanah Airku

JAKARTA – Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memuji kolaborasi dua lagu nasional, Bagimu Negeri dan Tanah Airku, yang diaransemen ulang menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Pasalnya, lagu itu mewakili semangat nasionalismenya.

Witan telah lama dikenal sebagai talenta muda sepakbola Indonesia yang punya potensi besar. Sejak muda, dia sudah berkarier di tanah Eropa dengan menunjukkan kualitas yang mumpuni.

Kini, Witan telah kembali ke Tanah Air dan membela sang raksasa ibu kota, Persija Jakarta. Meski begitu, dia tetap menjadi pemain langganan yang dipanggil ke Timnas Indonesia oleh sang pelatih, Shin Tae Yong.

Di usianya yang bakal menginjak angka 23 tahun pada 8 Oktober mendatang, Witan sudah mencatatkan 29 penampilan untuk Timnas Indonesia di level senior. Dalam kurun waktu tersebut, delapan gol berhasil disumbangkannya untuk Tim Merah-Putih.

Oleh karena itu, semangat nasionalisme seorang Witan Sulaeman tak perlu diragukan lagi. Dia benar-benar siap membela Indonesia kapanpun dia dibutuhkan oleh Skuad Garuda.

Witan pun sangat senang melihat dua lagu nasional, yakni Bagimu Negeri dan Tanah Airku, diaransemen untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada akhir pekan lalu. Dia pun memuji hasil karya kolaborasi antara produk mineral asli Indonesia, Le Minerale dengan musisi Tanah Air, Eka Gustiwana itu.

“Hasilnya keren pol! Le Minerale, produk asli Indonesia yang berkualitas, benar-benar luar biasa,” kata Witan dilansir dari keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (19/8/2024).

Bertepatan dengan HUT RI ke-79, Le Minerale tidak hanya mengajak masyarakat untuk menggelorakan semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmennya sebagai brand asli Indonesia. Lagu nasional "Bagimu Negeri" dan "Tanah Airku," yang diaransemen oleh Eka Gustiwana dan dinyanyikan oleh talenta-talenta muda seperti Putri Ariani, Fabio Asher, Najla Alala, Nicholas Benito Nicky XOIX, dan Saykoji, menjadi simbol cinta Le Minerale kepada tanah air dan komitmen untuk berkontribusi positif bagi bangsa.