Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wakili Semangat Nasionalismenya, Witan Sulaeman Puji Kolaborasi Lagu Bagimu Negeri dan Tanah Airku

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:01 WIB
Wakili Semangat Nasionalismenya, Witan Sulaeman Puji Kolaborasi Lagu Bagimu Negeri dan Tanah Airku
Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memuji kolaborasi dua lagu nasional, Bagimu Negeri dan Tanah Airku, yang diaransemen ulang menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Pasalnya, lagu itu mewakili semangat nasionalismenya.

Witan telah lama dikenal sebagai talenta muda sepakbola Indonesia yang punya potensi besar. Sejak muda, dia sudah berkarier di tanah Eropa dengan menunjukkan kualitas yang mumpuni.

Kini, Witan telah kembali ke Tanah Air dan membela sang raksasa ibu kota, Persija Jakarta. Meski begitu, dia tetap menjadi pemain langganan yang dipanggil ke Timnas Indonesia oleh sang pelatih, Shin Tae Yong.

Di usianya yang bakal menginjak angka 23 tahun pada 8 Oktober mendatang, Witan sudah mencatatkan 29 penampilan untuk Timnas Indonesia di level senior. Dalam kurun waktu tersebut, delapan gol berhasil disumbangkannya untuk Tim Merah-Putih.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, semangat nasionalisme seorang Witan Sulaeman tak perlu diragukan lagi. Dia benar-benar siap membela Indonesia kapanpun dia dibutuhkan oleh Skuad Garuda.

Witan pun sangat senang melihat dua lagu nasional, yakni Bagimu Negeri dan Tanah Airku, diaransemen untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada akhir pekan lalu. Dia pun memuji hasil karya kolaborasi antara produk mineral asli Indonesia, Le Minerale dengan musisi Tanah Air, Eka Gustiwana itu.

 BACA JUGA:

“Hasilnya keren pol! Le Minerale, produk asli Indonesia yang berkualitas, benar-benar luar biasa,” kata Witan dilansir dari keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (19/8/2024).

Bertepatan dengan HUT RI ke-79, Le Minerale tidak hanya mengajak masyarakat untuk menggelorakan semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmennya sebagai brand asli Indonesia. Lagu nasional "Bagimu Negeri" dan "Tanah Airku," yang diaransemen oleh Eka Gustiwana dan dinyanyikan oleh talenta-talenta muda seperti Putri Ariani, Fabio Asher, Najla Alala, Nicholas Benito Nicky XOIX, dan Saykoji, menjadi simbol cinta Le Minerale kepada tanah air dan komitmen untuk berkontribusi positif bagi bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184550/adam_alis-0s7m_large.jpg
Kondisi Terkini Pemain Persib Bandung Adam Alis yang Kini Dicari-cari Polisi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182226/simon_tahamata_mengungkap_hasil_temuannya_untuk_sementara_waktu-RZzW_large.jpg
Simon Tahamata Ungkap Hasil Scouting Sementara Bakat-Bakat Muda Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182224/simon_tahamata_buka_suara_soal_bedanya_pembinaan_usia_dini_di_belanda_dengan_indonesia-BOlf_large.jpg
Simon Tahamata Bandingkan Pembinaan Usia Dini di Belanda dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180976/persma_1960_manado_bersiap_untuk_bangkit_di_bawah_gemblengan_ismed_sofyan-BHl3_large.jpg
Klub Legendaris Persma 1960 Manado Siap Bangkit Bareng Ismed Sofyan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648717/pssi-mulai-seleksi-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-rampung-pekan-ini-dua.webp
PSSI Mulai Seleksi Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Rampung Pekan Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/19/gelandang_juventus_kenan_yildiz_merayakan_golnya_k.jpg
Kenan Yildiz Bikin Juventus Panik! Kontrak Baru Harus Segera Diteken
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement