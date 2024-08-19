Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Langsung Ketakutan Maarten Paes Sudah Resmi Bisa Perkuat Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:07 WIB
Media Vietnam Langsung Ketakutan Maarten Paes Sudah Resmi Bisa Perkuat Timnas Indonesia
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao, langsung ketakutan Maarten Paes kini sudah resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu.

Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar Bahagia soal nasib Maarten Paes dalam membela Timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Maarten Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Maarten Paes

Kabar itu disampaikan Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram resminya pada Minggu 18 Agustus 2024. PSSI akhirnya berhasil mendaftarkan Maarten Paes karena proses perpindahan federasinya dari Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) telah tuntas.

"Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia," kat Erick Thohir di Instagram pribadinya @erickthohir.

Kabar ini pun turut jadi sorotan media Vietnam, The Thao. Mereka menyoroti kehadiran Maarten Paes di skuad Timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang, termasuk Timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
