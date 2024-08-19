5 Pemain yang Berpotensi Dinaturalisasi PSSI Setelah Timnas Indonesia Resmi Diperkuat Maarten Paes, Nomor 1 Ole Romeny!

SEBANYAK 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes akan diulas Okezone. Setelah memastikan Maarten Paes eligible memperkuat Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipercaya takkan sampai di sini berhenti mencari pemain-pemain Keturunan di luar Indonesia.

Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan Timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target, salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan pelatih Shin Tae-yong. Okezone menilai ada beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes:

5. Jairo Riedewald (Royal Antwerp)





Jairo Riedewald dapat memberikan kekuatan tambahan di lini sentral Timnas Indonesia. Kemampuan Jairo Riedewald dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bulat, otomatis bakal membantu kinerja gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye.

Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepakbolaan internasional. Setelah berkarier di Ajax Amsterdam dan tujuh tahun (2017-2024) memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald kini membela klub Liga 1 Belgia 2024-2025, Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Jairo sudah menghubungi mantan Anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani, dan mengaku tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

4. Kevin Diks (FC Copenhagen)





Kevin Diks terpantau menyukai unggahan Maarten Paes yang tak sabar memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini seakan kode Kevin Diks siap menyusul menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemain yang kini berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain Keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang skuad Garuda. Kevin Diks dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang seperti bek tengah atau fullback/wing back kanan.