Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain yang Berpotensi Dinaturalisasi PSSI Setelah Timnas Indonesia Resmi Diperkuat Maarten Paes, Nomor 1 Ole Romeny!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:59 WIB
5 Pemain yang Berpotensi Dinaturalisasi PSSI Setelah Timnas Indonesia Resmi Diperkuat Maarten Paes, Nomor 1 Ole Romeny!
Maarten Paes diizinkan membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes akan diulas Okezone. Setelah memastikan Maarten Paes eligible memperkuat Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipercaya takkan sampai di sini berhenti mencari pemain-pemain Keturunan di luar Indonesia.

Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan Timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target, salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan pelatih Shin Tae-yong. Okezone menilai ada beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes:

5. Jairo Riedewald (Royal Antwerp)

Jairo Riedewald

Jairo Riedewald dapat memberikan kekuatan tambahan di lini sentral Timnas Indonesia. Kemampuan Jairo Riedewald dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bulat, otomatis bakal membantu kinerja gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye.

Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepakbolaan internasional. Setelah berkarier di Ajax Amsterdam dan tujuh tahun (2017-2024) memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald kini membela klub Liga 1 Belgia 2024-2025, Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Jairo sudah menghubungi mantan Anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani, dan mengaku tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

4. Kevin Diks (FC Copenhagen)

Kevin Diks

Kevin Diks terpantau menyukai unggahan Maarten Paes yang tak sabar memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini seakan kode Kevin Diks siap menyusul menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemain yang kini berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain Keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang skuad Garuda. Kevin Diks dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang seperti bek tengah atau fullback/wing back kanan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186174/sumardji-YGWA_large.jpg
Exco PSSI Terbang ke Eropa untuk Wawancara Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Sumardji: Nama-namaya Masih Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186155/giovanni_van_bronckhorst_calon_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-hMJ0_large.jpg
PSSI: Calon Pelatih Timnas Indonesia Ada yang dari Belanda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/timnas_indonesia_u_22_mengimbangi_mali_u_22_dengan.jpg
Ogah Sabet Perak! Timnas Indonesia U-22 Siap Pertahankan Emas SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement