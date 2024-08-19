Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Singgung Postur Menjulang Maarten Paes Usai Resmi Diizinkan Bela Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |00:02 WIB
Media Vietnam Singgung Postur Menjulang Maarten Paes Usai Resmi Diizinkan Bela Timnas Indonesia
Media Vietnam menyinggung tinggi badan menjulang Maarten Paes usai resmi diizinkan membela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@maartenpaes)




MEDIA Vietnam, The Thao Van Hoa, menyinggung soal postur menjulang Maarten Paes usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela Timnas Indonesia. Kabar tersebut jelas menjadi mimpi buruk bagi Timnas Vietnam.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Maarten Paes di CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga). Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat Timnas Indonesia!

Maarten Paes

Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA.

PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding dikabulkan dan Paes bisa berkostum Timnas Indonesia.

Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepakbola Indonesia. Namun, media Vietnam, The Thao Van Hoa, justru menyoroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya!

“Tim Indonesia (akan) menggunakan kiper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di Kualifikasi Piala Dunia 2026,” bunyi artikel di media tersebut, dikutip Senin (19/8/2024).



      
