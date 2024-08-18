Maarten Paes Resmi Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Netizen Lega Penantian Panjang Berakhir

MAARTEN Paes resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia! Hal itu membaut warganet lega lantaran penantian panjang sudah berakhir.

Pemain FC Dallas itu dapat membela Timnas Indonesia karena banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sudah dikabulkan. Kasus tersebut cukup berlarut dan menyita perhatian.

Sebab, Paes telah resmi menjadi WNI pada April 2024. Namun, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum tuntas karena dianggap pernah membela Timnas Belanda U-21 lebih dari ketentuan FIFA. Banding langsung diajukan ke CAS karena adanya loophole atau celah.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus itu pada Minggu (18/8/2024). Dengan demikian, Paes sudah resmi bisa membela Timnas Indonesia di ajang FIFA terdekat.

Netizen pun berbondong-bondong memberikan sambut hangat kepada Paes. Itu ditandai komentar-komentar positif di akun Instagram @maartenpaes.

"Akhirnya penantian panjang, senang," tulis akun @sntsya

"Alhamdulillah," tulis akun @_yuw33

"Akhirnya bisa main buat Timnas Indonesia," tulis akun @nopal.inaja.

"Siap-siap latihan," tulis akun @haye_milano.