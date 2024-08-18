Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Perkuat Timnas Indonesia

KATA-kata Maarten Paes setelah resmi perkuat Timnas Indonesia jadi sorotan. Dia mengaku sudah tak sabar membela Timnas Indonesia.

Ya, banding yang diajukan kiper FC Dallas, Maarten Paesdi Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sudah diterima. Kabar rampungnya proses yang dijalani pemain berposisi kiper itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Kehadiran kiper itu pun akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, skuad Garuda akan bersiap berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Maarten Paes mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan suporter Timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela Timnas Indonesia.

"Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk Timnas," kata Maarten Paes, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Minggu (18/8/2024).