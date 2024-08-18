Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Perkuat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:16 WIB
Kata-Kata Maarten Paes Setelah Resmi Perkuat Timnas Indonesia
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: FC Dallas)
A
A
A

KATA-kata Maarten Paes setelah resmi perkuat Timnas Indonesia jadi sorotan. Dia mengaku sudah tak sabar membela Timnas Indonesia.

Ya, banding yang diajukan kiper FC Dallas, Maarten Paesdi Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sudah diterima. Kabar rampungnya proses yang dijalani pemain berposisi kiper itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir.

Maarten Paes

Kehadiran kiper itu pun akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, skuad Garuda akan bersiap berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Maarten Paes mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan suporter Timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela Timnas Indonesia.

"Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk Timnas," kata Maarten Paes, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Minggu (18/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648399/liverpool-sedang-tenggelam-dominik-szoboszlai-bisa-jadi-juru-selamat-ctq.webp
Liverpool Sedang Tenggelam, Dominik Szoboszlai Bisa Jadi Juru Selamat?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Comeback Dramatis! Timnas Putri Indonesia Bungkam Nepal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement