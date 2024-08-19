Jadwal dan Link Live Streaming Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

JADWAL dan link live streaming Dewa United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali itu merupakan pertandingan pekan kedua Liga 1 2024-2025 dan akan berlangsung hari ini, Senin (19/8/2024).

Jelang laga tersebut, Persib memiliki modal yang baik lantaran menang di laga perdana Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Maung Bandung itu menang atas tim promosi PSBS Biak dengan skor telak 4-1.

Berkat kemenangan itu, pasukan Bojan Hodak jelas tengah percaya diri. Namun, pelatih asal Kroasia itu enggan meremehkan Dewa United.

Malahan pelatih berusia 53 tahun tersebut meminta kepada para pemain Persib untuk berhati-hati dengan lini tengah Dewa United. Sebab ia merasa lini tengah Dewa United sangat kuat dan berbahaya.

Jika bisa mengatasi lini tengah Dewa United yang makin kuat ketimbang musim lalu, maka Bojan percaya Persib bisa meraih hasil positif. Tentu ia mau Persib menang lagi demi bisa menguasai puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

“Bagi saya ini akan menjadi laga yang sulit, Dewa adalah tim yang tentunya lebih kuat dari musim lalu karena mendatangkan beberapa pemain top di liga ini, mereka terlihat lebih kuat terutama di lini tengah,” ujar Bojan Hodak di Gianyar, dikutip Senin (19/8/2024).