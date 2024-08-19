Dewa United vs Persib Bandung: Nick Kuipers Sebut Lawannya Tak Punya Banyak Suporter

GIANYAR – Bek Persib Bandung, Nick Kuipers tak merasa diuntungkan meski Dewa United akan menjamu timnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan itu akan digelar Senin (19/8/2024).

Menurutnya, ini menjadi hal yang normal di Indonesia ketika tuan rumah harus bermain di tempat lain atau bukan kandangnya. Apalagi, Dewa United tidak memiliki cukup banyak suporter ketika bermain di markasnya Tangerang.

“Jadi menurut saya tidak banyak perbedaan, kami hanya fokus pada pemain dan tim yang kami hadapi,” ujar Kuipers di Gianyar, dikutip Senin (19/8/2024).

“Jadi jika kami bermain di stadion yang kosong atau penuh, jika bermain di Bali, Tangerang atau Bandung, kami tidak mempedulikannya,” tambah pria asal Belanda itu.

Namun demikian, Kuipers akan tetap mewaspadai Dewa United. Bahkan, ia merasa laga ini akan menjadi pertandingan yang serius.

“Kami menang di laga pertama (lawan PSBS Biak) musim ini, sedangkan Dewa bermain imbang (lawan Arema FC). Jadi Dewa tentu ingin menunjukkan mereka adalah tim yang bagus, dihuni banyak pemain berpengalaman di liga Indonesia,” kata Kuipers.