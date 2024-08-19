Bicara Peluang Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yance Sayuri: Puji Tuhan kalau Dipanggil

Yance Sayuri pasrah soal kesempatan membela Timnas Indonesia di masa depan (Foto: Instagram/@yansayuri11)

JAKARTA - Pemain Malut United, Yance Sayuri, menyatakan sangat menyambut baik jika dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Oleh dikarenakan, hal itu menjadi kebangaan buatnya dapat berjuang mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.

Skuad Garuda akan ambil bagian dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, dan Timnas China. Ajang itu akan berlangsung 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang.

Yance mengatakan sejauh ini belum ada panggilan dari Timnas Indonesia. Ia berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya jika dapat kembali memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong.

"Kalau untuk panggilan, saya pribadi belum tahu,” ujar Yance usai melakoni laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Senin (19/8/2024).

“Akan tetapi, kalau memang dipanggil, Puji Tuhan. Semua pemain bola di indonesia harapannya main di timnas. Kalau dipanggil, bersyukur," imbuh saudara kembar Yakob Sayuri tersebut.

Yance mengatakan tidak masalah jika pada akhirnya tidak dapat panggilan dari Timnas Indonesia. Ia nilai mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi ke depan.