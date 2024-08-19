Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bicara Peluang Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yance Sayuri: Puji Tuhan kalau Dipanggil

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |02:44 WIB
Bicara Peluang Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yance Sayuri: Puji Tuhan kalau Dipanggil
Yance Sayuri pasrah soal kesempatan membela Timnas Indonesia di masa depan (Foto: Instagram/@yansayuri11)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Malut United, Yance Sayuri, menyatakan sangat menyambut baik jika dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Oleh dikarenakan, hal itu menjadi kebangaan buatnya dapat berjuang mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.

Skuad Garuda akan ambil bagian dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, dan Timnas China. Ajang itu akan berlangsung 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang.

Yance dan Yakob Sayuri

Yance mengatakan sejauh ini belum ada panggilan dari Timnas Indonesia. Ia berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya jika dapat kembali memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong.

"Kalau untuk panggilan, saya pribadi belum tahu,” ujar Yance usai melakoni laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Senin (19/8/2024).

“Akan tetapi, kalau memang dipanggil, Puji Tuhan. Semua pemain bola di indonesia harapannya main di timnas. Kalau dipanggil, bersyukur," imbuh saudara kembar Yakob Sayuri tersebut.

Yance mengatakan tidak masalah jika pada akhirnya tidak dapat panggilan dari Timnas Indonesia. Ia nilai mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/eric_djemba_djemba.jpg
Deretan Blunder Transfer Terbesar Sir Alex Ferguson! Fans Man United Tak Akan Lupa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement