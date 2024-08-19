Tak Lagi Kejar Jay Idzes, Torino Alihkan Fokus ke Bek Meksiko

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, tak lagi menjadi prioritas Torino. Kabarnya, tim berjuluk Il Toro itu mengalihkan perhatiannya kepada bek Meksiko, Jesus Orozco Chiquete.

Kabar tersebut dilaporkan oleh media olahraga asal Venezia, yakni Tutto Venezia Sport. Dalam artikelnya, mereka mengungkapkan kalau saat ini Jay Idzes bukan lagi menjadi komoditi panas bagi Torino.

“Prioritas Torino Sekarang Bukan Idzes: Fokus ke Orozco Chiquete,” tulis judul Tutto Venezia Sport pada artikelnya, Senin (19/8/2024).

“Nama yang hangat sebagai calon pemain baru bukanlah Jay Idzes dari Venezia, yang sebelumnya sempat dipantau oleh Torino pada bulan Juli,” bunyi laporan mereka.

Torino dikabarkan serius mengincar bek berusia 22 tahun itu. Direktur Teknis Torino, Davide Vagnati, disebut sedang mendalami detail transfer pemain asal Meksiko tersebut untuk didatangkan dalam waktu dekat.

“Vagnati kini mengarahkan perhatian ke Meksiko untuk mendatangkan Jesus Orozco Chiquete dari Deportivo Guadalajara. Saat ini, mereka sedang mempelajari kelayakan operasi transfer ini,” terang Tutto Venezia Sport.