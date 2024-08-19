Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tak Lagi Kejar Jay Idzes, Torino Alihkan Fokus ke Bek Meksiko

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:03 WIB
Tak Lagi Kejar Jay Idzes, Torino Alihkan Fokus ke Bek Meksiko
Jay Idzes tak lagi masuk prioritas Torino (Foto: Instagram/Venezia)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, tak lagi menjadi prioritas Torino. Kabarnya, tim berjuluk Il Toro itu mengalihkan perhatiannya kepada bek Meksiko, Jesus Orozco Chiquete.

Kabar tersebut dilaporkan oleh media olahraga asal Venezia, yakni Tutto Venezia Sport. Dalam artikelnya, mereka mengungkapkan kalau saat ini Jay Idzes bukan lagi menjadi komoditi panas bagi Torino.

 

“Prioritas Torino Sekarang Bukan Idzes: Fokus ke Orozco Chiquete,” tulis judul Tutto Venezia Sport pada artikelnya, Senin (19/8/2024).

“Nama yang hangat sebagai calon pemain baru bukanlah Jay Idzes dari Venezia, yang sebelumnya sempat dipantau oleh Torino pada bulan Juli,” bunyi laporan mereka.

Torino dikabarkan serius mengincar bek berusia 22 tahun itu. Direktur Teknis Torino, Davide Vagnati, disebut sedang mendalami detail transfer pemain asal Meksiko tersebut untuk didatangkan dalam waktu dekat.

“Vagnati kini mengarahkan perhatian ke Meksiko untuk mendatangkan Jesus Orozco Chiquete dari Deportivo Guadalajara. Saat ini, mereka sedang mempelajari kelayakan operasi transfer ini,” terang Tutto Venezia Sport.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648717/pssi-mulai-seleksi-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-rampung-pekan-ini-dua.webp
PSSI Mulai Seleksi Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Rampung Pekan Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk dari Pulisic dan Saelemaekers jelang Duel Panas Kontra Lazio
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement