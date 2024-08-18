Blak-blakan, Ini Alasan Shin Tae-yong Setia dengan Timnas Indonesia

ALASAN Shin Tae-yong setia dengan Timnas Indonesia terungkap. Dia mengaku memilih setia karena tidak mau mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh PSSI.

Shin Tae-yong diketahui sudah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Keputusan ini ternyata tidak melalui pertimbangan yang berat dari pelatih asal Korea Selatan itu.

Shin Tae-yong mantap menekan perpanjangan kontrak bersama Timnas Indonesia, meskipun banyak tawaran melatih tim lain. Juru taktik berusia 53 tahun itu mengaku hanya mengikuti kata hati dan filosofi hidupnya; tak mau mengkhianati kepercayaan orang lain.

“Sebenarnya, saya mendapat banyak tawaran,” ungkap Shin Tae-yong, dikutip dari kanal Youtube KBS World Indonesian, Senin (19/8/2024).

“Ketika Piala Asia saya juga mendapatkan banyak tawaran. Tetapi, saya banyak berbicara dengan pak Erick (Thohir) tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepakbola Indonesia,” lanjutnya.

“Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya,” ucap pelatih asal Korea Selatan itu.