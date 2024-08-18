Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Maarten Paes, Kiper yang Resmi Perkuat Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:37 WIB
Biodata dan Agama Maarten Paes, Kiper yang Resmi Perkuat Timnas Indonesia
Maarten Paes resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@fcdallas)
BIODATA dan agama Maarten Paes menarik diulas. Pasalnya, kiper naturalisasi ini akhirnya resmi perkuat Timnas Indonesia.

Ya, kabar bahagia disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal nasib Maarten Paes dalam membela Timnas Indonesia. Setelah sekian lama dinanti, Erick akhirnya memastikan bahwa Maarten Paes kini secara resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Maarten Paes

Kabar itu disampaikan Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram resminya pada Minggu (18/8/2024). PSSI akhirnya berhasil mendaftarkan Maarten Paes karena proses perpindahan federasinya dari Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) telah tuntas.

"Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia," kat Erick Thohir di Instagram pribadinya @erickthohir, Minggu (18/8/2024).

"Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia," tambahnya.

"Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik," jelas Erick Thohir.

Kini, menarik menilik profil lebih jauh soal Erick Thohir. Sebab, kehadiran kiper berpengalaman ini bisa membuat Timnas Indonesia tentunya makin tangguh dalam mengarungi banyak ajang bergengsi, termasuk laga-laga di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Profil Maarten Paes

Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur.

Maarten Paes pun resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024. Tetapi, dia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA.

Penyebabnya, Maarten Paes pernah membela Timnas Belanda U-21 pada ajang Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021. Saat itu, usianya sudah memasuki 22 tahun.

Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun. Karena itu, PSSI perlu menempuh jalan panjang untuk membuat Maarten Paes akhirnya bisa membela Timnas Indonesia.

Maarten Paes harus mengikuti sidang di pengadilan arbitrase (CAS). Tetapi akhirnya, sudang berjalan lancar hingga FIFA langsung memproses adminstrasi Maarten Paes sehingga bisa membela Timnas Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri turut kepincut Maarten Paes karena memang bisa berkarier manis. Dia diketahui pernah memperkuat sejumlah klub dunia, mulai dari NEC Nijmegen, FC Utrecht, hingga kini membela klub Amerika Serikat, FC Dallas.

