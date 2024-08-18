Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Diperkuat Mauro Zijlstra di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:55 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Diperkuat Mauro Zijlstra di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pemain Keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/maurozijlstra)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia jika diperkuat Mauro Zijlstra di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik untuik dibahas. Sebab kehadiran pemain keturunan itu bisa menjadi solusi atas melempemnya lini depan Garuda.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia memiliki titik kelemahan terkait menciptakan gol. Karena itu, juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membawa pelatih penyerang baru yang juga berasal dari Korea Selatan, yakni Yeom Ki-hun.

Diharapkan Yeom Ki-hun dapat mempertajam lini depan Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia tetap membutuhkan striker tajam secepat mungkin mengingat babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai awal September 2024 ini.

Tentu solusinya adalah menaturalisasi pemain keturunan dan kabar baiknya, Zijlstra dilaporkan sudah memberikan berkas untuk bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Jika proses berjalan lancar, pemain berusia 19 tahun dan bermain di Liga Pemain Muda Belanda itu bisa menemani Rafael Struick di lini depan Garuda.

Mauro Zijlstra

“Saya tanya gimana prosesnya, proses buat timnas (Indonesia) atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, ‘Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya,’” ujar pemilik channel Youtube Yussa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zijlstra, dikutip Minggu (18/8/2024).

“Terus aku reply dia kan, aku bilang, ‘Kamu sudah proses semua berkas-berkas bro? Aku juga berharap bisa cepat,’” lanjut Yussa Nugraha.

“Dia (Mauro Zijlstra) jawab, ‘Aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja,’” jelas Yussa Nugraha dalam video yang diunggahnya di Youtube dengan judul ‘Daan Rots, Breaking! Ini Dia yang Tajam’.

