Media China Anggap Timnas Indonesia Tim Lemah, Sebut Timnas China Bisa Menang Mudah

Media China remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

MEDIA asal China, Sohu menilai Tim Nasional (Timnas) Indonesia adalah tim yang lemah di antara penghuni Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi dengan memiliki keunggulan secara statistik atas Timnas Indonesia, Sohu pun merasa Timnas China bakal menang mudah saat melawan Garuda.

China akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia, dan Jepang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Team Dragons -julukan Timnas China- akan membuka perjalanan di putaran tiga dengan laga melawan Jepang.

Pertandingan itu akan berlangsung di Saitama Stadium, Saitama, Jepang pada 5 September 2024 mendatang. Walau laga pertama melawan Jepang, Sohu justru langsung menyoroti pertandingan ketiga melawan Indonesia.

Sohu menganggap Timnas China harus menjadikan Indonesia sebagai ‘lumbung poin’ demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Media China itu meremehkan kekuatan Skuad Garuda.

“Sulit membandingkan China dengan tim seperti Indonesia. Jika China ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan dua pertandingan melawan Indonesia,” tulis Sohu, dikutip dari laman MK Sports pada Minggu (18/8/2024).