Shin Tae-yong Gembira, 2 Calon Pemain Timnas Indonesia Kompak Cetak Gol di Liga Belanda 2024-2025!

SHIN Tae-yong layak gembira. Sebab, 2 calon pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans dan Ole Romeny kompak mencetak gol di Liga Belanda. Miliano Jonathans yang membela Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024-2025, baru saja mencetak gol kemenangan timnya atas VVV Venlo.

Melakoni laga tandang kontra VVV Venlo di pekan kedua Liga 2 Belanda 2024-2025 pada Sabtu 17 Agustus 2024 dini hari WIB, Miliano Jonathans mencetak gol kemenangan 1-0 Vitesse Arnhem.

(Miliano Jonathans cetak gol kemenangan Vitesse atas VVV Venlo. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

Melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti di menit 53, tembakan Miliano Jonathans tak dapat ditahan penjaga gawang lawan. Laga ini merupakan pertandingan kedua yang dijalani Miliano Jonathans bersama Vitesse Arnhem sebagai starter musim ini.

Sebelumnya, ia bermain 59 menit saat Vitesse Arnhem kalah 2-3 dari SC Telstar di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2024-2025. Bagaimana dengan Ole Romeny?

Semalam, klub Ole Romeny FC Utrecht tandang ke markas mantan klub Thom Haye, SC Heerenveen. Mentas sebagai winger kanan, Ole Romeny membuka keunggulan FC Utrecht di menit ketiga, menerima umpan silang dari Paxten Aaronson.

Sayangnya, keunggulan FC Utrecht tidak bertahan hingga akhir laga. SC Heerenveen menyamakan kedudukan lewat aksi Jacon Trenskow di menit 82. Alhasil, skor sama kuat 1-1 hingga akhir laga.