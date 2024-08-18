Ledek Cristiano Ronaldo, Kapten Al Hilal Tiru Selebrasi Lionel Messi saat Perayaan Juara Piala Super Arab Saudi 2024

CRISTIANO Ronaldo menjadi bahan ledekan sepanjang laga Al Nassr vs Al Hilal di final Piala Super Arab Saudi 2024 yang dilangsungkan di Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Minggu (18/8/2024) dini hari WIB. Bahkan kelar pertandingan, giliran kapten Al Hilal Salem Al-Dawsari yang meledek Cristiano Ronaldo.

Saat melakukan selebrasi juara, Salem Al-Dawsari yang membawa trofi berjalan pelan-pelan menuju podium juara. Hal itu persis seperti yang dilakukan Lionel Messi ketika merayakan gelar juara Piala Dunai 2022.

(Momen Salem Al-Dawsari jalan pelan-pelan menirukan selebrasi Lionel Messi. (Foto: X/@joshua_ubeku)

“Kapten Al Hilal meniru selebrasi Lionel Messi saat juara Piala Dunia 2022, di saat para suporter Al Hilal meneriakkan nama Lionel Messi,” tulis akun X @Joshua_Ubeku.

Munculnya nama dan Selebrasi Lionel Messi di laga Al Nassr vs Al Hilal tidak mengherankan. Sebab, kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, merupakan rival abadi Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo tak pernah lepas dari perbandingan dengan Lionel Messi, termasuk dalam laga dini hari tadi. Cristiano Ronaldo sejatinya membawa Al Nassr unggul 1-0 lebih dulu atas Al Hilal pada menit 44.

Skor 1-0 untuk keunggulan Al Nassr bertahan hingga babak pertama usai. Sayangnya, di babak kedua Al Nassr gagal mempertahankan keunggulan ini.