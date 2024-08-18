Reaksi Marah-Marah Cristiano Ronaldo Viral Usai Al Nassr Babak Belur Dihajar Al Hilal 1-4 di Final Piala Super Arab Saudi 2024

REAKSI marah-marah Cristiano Ronaldo tengah viral di media sosial. Momen kemarahan CR7 itu terjadi di final Piala Super Arab Saudi 2024 antara Al Nassr vs Al Hilal yang baru saja berakhir pada Sabtu 17 Agustus 2024.

Berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Almahalah, Arab Saudi, Al Nassr awalnya mengawali laga final Piala Super Arab Saudi 2024 dengan sangat baik. Bagaimana tidak, mereka dapat menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Menariknya keunggulan itu dipersembahkan oleh Ronaldo lewat golnya di menit 44. Namun, malapetaka datang di babak kedua.

Permainan Al Nassr begitu buruk setelah turun minum, Sebab dengan mudahnya Al Hilal membobol gawang Al Nassr empat kali.

Gol pertama Al Hilal dicetak Sergej Milinkovic-Savic di menit 55, lalu dua gol tambahan dipersembahkan Aleksandar Mitrovic pada menit 63 dan 69, kemudian terakhir ada Malcom yang mencetak gol di menit 72.

Kekalahan telak itu pun menjadi pukulan yang amat keras untuk Ronaldo yang lagi-lagi gagal menjuarai trofi besar bersama Al Nassr. Tak heran jika Ronaldo sangat kecewa dan reaksi kekecewaannya itu tengah viral di internet.